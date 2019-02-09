بعد إعادة ساكنيه إلى مناطقهم المحررة.. بغداد تغلق مخيمًا للنازحين في كركوك‎

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، السبت، عن إغلاق مخيم للنازحين في محافظة كركوك، بعد إعادة جميع قاطنيه إلى مناطقهم المحررة.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة، ستار نوروز، في بيان، إن “فريق عمل الوزارة بكركوك نقل 402 نازح من مخيم نزراوا التابع لناحية ليلان بالمحافظة، إلى مناطق سكناهم الأصلية المحررة من قبضة داعش الإرهابية في قضاء الحويجة”.

وأوضح أن “هذه العوائل العائدة، هي آخر الأسر التي كانت تقطن في مخيم نزراوا، وأغلق المخيم بعد عودتهم”، مشيرًا إلى أن “الأيام المقبلة ستشهد المخيمات في كركوك عودة أغلب الأسر النازحة إلى مناطق سكناها الأصلية المحررة”.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2017، استعادت القوات العراقية بشكل كامل، مركز قضاء الحويجة الذي كان آخر معقل لتنظيم “داعش” في المحافظة.

وبدأ التنظيم مؤخرًا زيادة نشاطه في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.

وبعد أكثر من 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول 2017، استعادة كامل أراضيه من قبضة “داعش”، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.