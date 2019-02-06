في خطاب غير مسبوق.. نصر الله يسوّق إيران للحكومة اللبنانية

أبدى الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، الأربعاء، استعداده للذهاب إلى إيران لتأمين منظومة دفاع جوي للجيش اللبناني، لمواجهة الطائرات الإسرائيلية “المعتدية”.

وقال حسن نصر الله خلال خطابه غير المسبوق باحتفالية نظمها الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت:”أنا صديق لإيران، ومستعد أن أجلب دفاعًا جويًا إلى الجيش اللبناني لمواجهة الطائرات الإسرائيلية وكل ما يريده، ليصبح أقوى جيش في المنطقة.. مستعد أن أذهب إلى إيران لكي نأتي به”.

وكشف نصر الله عن استعداد إيران لمساعدة لبنان في مختلف المجالات، مضيفًا:”هناك صديق كبير مخلص لا يريد منا شيئًا”.

وتساءل:”لماذا نتجاهل هذا الصديق الذي يمكن أن يكون سندًا لنا في الحماية، والتنمية، والتطوير، والعلم، والمحافل الدولية، ونُصرّ على أن ندير ظهورنا له، ونُعطي رقابنا لآخرين (لم يذكرهم) والجميع يعرفون كيف يتصرفون برقابنا”.

ولفت إلى أن “أهم مشكلة اليوم سنواجهها في مجلس الوزراء (اللبناني) هي الكهرباء، وإيران جاهزة لحلها بأقل من سنة، وبأسعار متدنية جدًا”.

وقبل نحو أسبوعين، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل”، “احتجاجها بشدة”، على الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للمجال الجوي اللبناني.

وتنفذ إسرائيل، يوميًا، طلعات جوية فوق الأراضي واللبنانية، كما تخرق الزوارق الحربية الإسرائيلية المياه اللبنانية، إضافة إلى اجتياز الحدود مرارًا، في انتهاكات توثقها بيانات يصدرها يوميًا الجيش اللبناني.