طيران التحالف بقيادة أمريكا يهاجم الجيش السوري‎

نقلت وسائل إعلام حكومية سورية عن مصدر عسكري قوله إن طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة هاجمت موقعًا للجيش السوري، قرب جبهة القتال ضد آخر جيب لتنظيم داعش، شرقي نهر الفرات، في ساعة متأخرة الليلة الماضية، فتسببت بأضرار وإصابات.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن المصدر قوله، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد: “شن طيران ’التحالف الأمريكي’ مساء اليوم عدوانًا على أحد تشكيلات الجيش العربي السوري العاملة في منطقة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي”.

وأضاف المصدر أن الهجوم “أسفر عن إصابة جنديين وتدمير مدفع”.

ولم يتسن الحصول على تعليق للتحالف بقيادة الولايات المتحدة، لكنه نفى من قبل ضرب أهداف للجيش السوري في تلك المنطقة.