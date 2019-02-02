إحباط هجوم على قوات أمريكية غرب العراق

أحبطت السلطات العراقية، اليوم السبت، محاولة استهداف قوات أمريكية بصواريخ موجهة في قاعدة “عين الأسد” بمحافظة الأنبار غرب البلاد.

وأعلن مركز الإعلام الأمني أن 3 صواريخ من نوع “جراد”، تعمل بواسطة جهاز توقيت إلكتروني؛ تم ضبطها في تلال “منطقة الدولاب”، حيث كانت موجهة نحو القاعدة العسكرية.

وقال النقيب أحمد الدليمي، الضابط في شرطة الأنبار؛ إن “نقطة لحرس الحدود تعرضت لهجوم من قبل داعش انطلاقًا من الأراضي السورية جنوب غرب قضاء القائم (غرب)”.

وأوضح الدليمي أن الهجوم أسفر عن مقتل منتسب في حرس الحدود وإصابة آخر بجروح، قبل أن يلوذ عناصر التنظيم بالفرار إلى العمق السوري.

وكان قائد عمليات الجزيرة والبادية في الجيش، اللواء الركن قاسم المحمدي، أعلن الأسبوع الماضي رفع حالة التأهب الأمني على الشريط الحدودي، منعًا لتسلل عناصر “داعش”، بالتزامن مع تضيق الخناق عليهم في سوريا.