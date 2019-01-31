6 وزراء عرب يعقدون اجتماعًا في البحر الميت (فيديو)

على شواطئ البحر الميت، وداخل مركز الملك حسين للمؤتمرات، عقد ستة وزراء خارجية عرب لقاءً تشاوريًا لبحث عدد من أزمات المنطقة.

الاجتماع الذي وصفه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بالتشاوري الأخوي، ويضم السعودية والإمارات والبحرين والكويت ومصر، يتوقع أن يكون على سلم أولوياته، ملف عودة سوريا إلى الجامعة العربية، والتهديدات الإيرانية لدول المنطقة.

وتأتي هذه الخلوة الوزارية قبل شهر من القمة العربية المزمع عقدها في تونس، والتي ينتظر من الاجتماع الوزاري أن يمهد أرضية لها، خاصة فيما يتعلق بعودة سوريا للحضن العربي.

ويشارك في الاجتماع إلى جانب وزير الخارجية الأردني، كل من وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، ووزراء خارجية الإمارات عبدالله بن زايد، والبحرين خالد بن أحمد آل خليفة، والكويت صباح خالد الصباح، ومصر سامح شكري.