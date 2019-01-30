الاحتلال الإسرائيلي يقتل فتاة فلسطينية شرق القدس (صور)

الاحتلال الإسرائيلي يقتل فتاة فلسطينية شرق القدس (صور)

المصدر: إرم_نيوز

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي فتاة فلسطينية، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن على حاجز الزعيم شرق مدينة القدس المحتلة.

وتداولت حسابات ومواقع فلسطينية صورًا توثق استهداف قوات الاحتلال للفتاة التي ظهرت ملقاة على الأرض وترتدي لباسًا شرعيًا ونقابًا.

وأصدر جيش الاحتلال بيانًا، اعترف فيه بإطلاق النار على فلسطينية قرب أحد الحواجز العسكرية شرق مدينة القدس المحتلة، بزعم “محاولتها تنفيذ عملية طعن”.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريح مقتضب: “تم منع طواقمنا من الوصول للمصابة التي اطلق عليها النار في حاجز الزعيم”.

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