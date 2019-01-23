رغم تهم فساد.. القضاء العراقي يبقي الياسري محافظًا للنجف بعد إقالته

أصدر القضاء العراقي، اليوم الأربعاء، قرارًا بإبقاء لؤي الياسري بمنصب محافظ النجف، بعد إقالته من قبل مجلس المحافظة بتهم فساد.

وقال مصدر قضائي، إن “محكمة القضاء الإداري أبطلت قرار مجلس محافظ النجف لؤي الياسري بإقالته من منصبه”، مؤكدًا أن “الياسري عاد لمنصب محافظ النجف”، وفق وسائل إعلام محلية.

وأقال مجلس محافظة النجف، المحافظ لؤي الياسري، في وقت سابق، على خلفية تهم تتعلق بالفساد الإداري والمالي، ومنح قطع أراضٍ لمقربين منه.

والياسري، هو أحد القيادات البارزة في حزب “الدعوة الإسلامية” وائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي المقرب من طهران، وشغل عدة مناصب سابقًا في محافظة النجف.

وجاءت إقالة الياسري ضمن حراك سياسي جديد تتبادله الكتل السياسية، بشأن إقالة المحافظين من مناصبهم، وتعيين موالين لهم بالاتفاق مع كتل أخرى.

وتمكن تحالف “سائرون” المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أخيرًا، من تعيين محافظ جديد للعاصمة بغداد، بعد فوز المحافظ السابق عن ائتلاف “دولة القانون” عطوان العطواني بعضوية البرلمان، وذلك بالاتفاق مع تيار “الحكمة” بزعامة عمار الحكيم.

كما تمكن التيار من تعيين محافظ جديد لمحافظة “واسط” بعد فوز المحافظ السابق محمود ملا طلال، فيما حاول تنصيب محافظ جديد في البصرة، لكنه لم يفلح.