“فتح” تدعو “حماس” لقبول إجراء انتخابات في غزة

دعت حركة فتح، مساء يوم الاثنين، حركة حماس إلى قبول إجراء انتخابات في قطاع غزة، واعتبار ذلك “مدخلًا واسعًا لتوحيد شطري الوطن على أسس ديمقراطية وكلمة الشعب هي العليا، وطي صفحة الانقسام”.

وأكدت فتح في تصريح صحفي، أن “الانتخابات البرلمانية والعودة للمواطن من خلال صناديق الاقتراع، هو الحل الأمثل لإنهاء الانقسام وخلعه من جذوره، باعتبار ذلك حقًا أصيلًا للمواطن الفلسطيني”.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها أسامة القواسمي إنها “منفتحة على كافة السيناريوهات مع حماس لإجراء الانتخابات وإنجاحها في أرجاء الوطن وعلى رأسها القدس”.

وشدد القواسمي على أن “تصليب الجبهة الداخلية من خلال اتخاذ إجراءات عملية أصبح ضرورة ملحة لعبور المرحلة الحالية سواء لمواجهة صفقة العار أو التحضير لإجراء الانتخابات البرلمانية”.