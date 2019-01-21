إيران.. تنفيذ حكم السجن بحق سياسي رفض تسمية قتلى بلده في سوريا بـ”الشهداء”

نفذت السلطات الإيرانية الحكم الصادر بحق السياسي الإصلاحي، غلام حسين كرباسجي، بالسجن لمدة عام بعد إدانته بتهمة “إهانة الشهداء في سوريا والعراق.

وأفادت وسائل إعلام حكومية إيرانية، يوم الإثنين، بأن “السلطات الأمنية بمحافظة أصفهان، نقلت رئيس البلدية الأسبق للعاصمة طهران وزعيم حزب كوادر البناء السياسي، غلام حسين كرباسجي، إلى السجن المركزي في المحافظة”.

وشدد كرباسجي في خطاب له في أيار/ مايو الماضي، على “ضرورة أن تستغل إيران قوتها الدبلوماسية لحل مشاكل المنطقة بدلًا من زيادة الصراعات والحروب”.

وأضاف أن “ذرائع قتالنا في سوريا والعراق أكاذيب وأوهام”.

وقالت وكالة أنباء “ميزان” التابعة للسلطة القضائية، في الـ 15 من آب/أغسطس الماضي، إن “محكمة الثورة بمحافظة أصفهان قضت بالسجن ضد غلام حسين كرباسجي، بالسجن لمدة عام واحد وفق المادة 500 من قانون العقوبات الإسلامية في إيران، بعد إدانته بإهانة الشهداء المدافعين عن المقدسات في سوريا والعراق”.

ويزعم الحرس الثوري الإيراني أن القتال في سوريا هو للدفاع عن الإسلام والمراقد الشيعية في سوريا.