الأردن يعترض على إقامة مطار إسرائيلي قرب حدوده

قدّم الأردن اعتراضًا دوليًا على إقامة مطار إسرائيلي بالقرب من حدوده.

جاء ذلك وفق ما نقله قناة “المملكة” التلفزيونية (حكومية) على موقعها الإلكتروني عن مصدرحكومي لم تسمه أو تذكر صفته.

وحسب المصدر، فإن عمان اعترضت لدى سلطات دولية (لم يحددها) على إقامة إسرائيل مطارًا يقع على بعد 18 كم من مدينة إيلات، قرب الحدود الأردنية.

وأرجع المصدر اعتراض الأردن كون “موقع المطار لا يتوافق مع المعايير الدولية”، دون مزيد من التفاصيل.

فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الأردن حول ما جاء على لسان المصدر، حتى الساعة 21:30 تغ.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي بأنه من المقرر أن تفتتح تل أبيب، الاثنين، مطارًا دوليًا على البحر الأحمر شمال إيلات، بحضور رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المواصلات إسرائيل كاتس.

ووفق ذات المصدر، فإن المطار الذي يحمل اسم “إيلان رامون” سيبدأ تشغيله بشكل تدريجي بدءًا من الشهر المقبل.