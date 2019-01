ترامب: سندمر تركيا اقتصاديًا إذا هاجمت أكراد سوريا

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، تحذيرا شديد اللهجة لتركيا، قال فيه إن الولايات المتحدة ستدمر تركيا اقتصاديا إذا هاجمت أكرد سوريا.

وقال في تغريدة له على تويتر، إن الانسحاب الذي طال انتظاره من سوريا قد بدأ، لكن هناك حلفاء جاهزين لضرب الجيوب المتبقية لداعش، في إشارة لقوات سوريا الديمقراطية “كردية”.

وأشار ترامب إلى إنشاء منطقة آمنة في سوريا بعمق 20 ميلا في تغريدته دون تقديم إيضاح.

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone….

وقال ترامب في تغريدة أخرى، إنه كما طلب من تركيا عدم مهاجمة الأكراد على الأكراد أيضا عدم استفزاز تركيا.

وأضاف “كانت روسيا وإيران وسوريا أكبر المستفيدين من سياسة الولايات المتحدة طويلة المدى لتدمير داعش في سوريا – أعداء طبيعيين. ونستفيد أيضا ، ولكن حان الوقت الآن لإعادة قواتنا إلى الوطن. وقف لا نهاية الحروب!”

….Likewise, do not want the Kurds to provoke Turkey. Russia, Iran and Syria have been the biggest beneficiaries of the long term U.S. policy of destroying ISIS in Syria – natural enemies. We also benefit but it is now time to bring our troops back home. Stop the ENDLESS WARS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2019