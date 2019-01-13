ترامب: سندمر تركيا اقتصاديًا إذا هاجمت أكراد سوريا

ترامب: سندمر تركيا اقتصاديًا إذا هاجمت أكراد سوريا

المصدر: فريق التحرير

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، تحذيرا شديد اللهجة لتركيا، قال فيه إن الولايات المتحدة ستدمر تركيا اقتصاديا إذا هاجمت أكرد سوريا.

وقال في تغريدة له على تويتر، إن الانسحاب الذي طال انتظاره من سوريا قد بدأ، لكن هناك حلفاء جاهزين لضرب الجيوب المتبقية لداعش، في إشارة لقوات سوريا الديمقراطية “كردية”.

وأشار ترامب إلى إنشاء منطقة آمنة في سوريا بعمق 20 ميلا في تغريدته دون تقديم إيضاح.

وقال ترامب في تغريدة أخرى، إنه كما طلب من تركيا عدم مهاجمة الأكراد على الأكراد أيضا عدم استفزاز تركيا.

وأضاف “كانت روسيا وإيران وسوريا أكبر المستفيدين من سياسة الولايات المتحدة طويلة المدى لتدمير داعش في سوريا – أعداء طبيعيين. ونستفيد أيضا ، ولكن حان الوقت الآن لإعادة قواتنا إلى الوطن. وقف لا نهاية الحروب!”

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