“سوريا الديمقراطية”: داعش يعيش لحظاته الأخيرة

قال مصطفى بالي رئيس المكتب الإعلامي لقوات “سوريا الديمقراطية”، اليوم الأحد، إن مقاتلي تنظيم داعش “يعيشون لحظاتهم الأخيرة”، في آخر جيب لهم في سوريا قرب الحدود العراقية.

وكثفت القوات المدعومة من الولايات المتحدة، والتي يهيمن عليها الأكراد، هجماتها على التنظيم، في اليومين الماضيين.

كما أكد الكولونيل شون ريان، المتحدث باسم التحالف الدولي، أن “قوات سوريا الديمقراطية تحرز تقدمًا كبيرًا، وتواصل تحرير المزيد من الأراضي التي كانت تحت سيطرة داعش، لكن القتال ما زال مستمرًا”.

وأضاف: “الانتصار الدائم لا يزال هو المهمة المنشودة، وهم ما زالوا يشكلون تهديدًا فعليًا للاستقرار بهذه المنطقة على المدى الطويل، ولذلك فإن الأمر لم ينته بعد”.

وأكد مسؤولون أمريكيون مؤخرًا، أن الانسحاب الأمريكي من سوريا سيكون بطيئًا ومدروسًا، بعد إعلان الرئيس ترامب “الانتصار على داعش”.