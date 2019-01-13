حرس رئيس البرلمان العراقي الحلبوسي يعتدون على الصحفيين

تعرّض عدد من الصحفيين العراقيين، اليوم الأحد، إلى الاعتداء من قبل حراسة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وكان الحلبوسي، وصل في وقت سابق، إلى محافظة بابل وسط العراق، في زيارة تفقدية للاطلاع على واقع المحافظة، وعقد اجتماعًا مع المحافظ وأعضاء المجلس.

وقال الصحفي العراقي من محافظة بابل، طلال الهاشمي في تصريحات صحفية، إن “حماية الحلبوسي قاموا بإجباره على مسح التصوير من جهازه الشخصي بعد أن قام بتصوير طريقة تعامل الحماية مع الصحفيين أثناء محاولتهم الدخول لتغطية اجتماع رئيس مجلس النواب مع الحكومة المحلية في بابل”.

وأضاف الهاشمي أن “أحد أفراد الحماية قام بلي ذراعه إلى الخلف، فيما قام آخرون بسحب جهازه الشخصي ومسح جميع مقاطع التصوير من الجهاز”.

وأكد الصحفي العراقي أسامة العابدي، أنه “تعرّض لنفس المعاملة وأن أفرادًا من الحماية قاموا بسحبه لجهة بعيدة عن أنظار الصحفيين وإجباره على مسح مقاطع الفيديو التي قام بتصويرها”.

وبحسب صحفيين عراقيين آخرين فإن “زيارة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى محافظة بابل شهدت مشادات كلامية بين عدد من الصحفيين مع أفراد الحماية الذين لم يحسنوا التعامل مع جميع الصحفيين ومنعوهم من الدخول إلى قاعة الاجتماع للتغطية الصحفية”.

وتقع حوادث الاعتداء على الصحفيين في كل دول العالم، ولكن ما يميزها في العراق أن حمايات المسؤولين الحكوميين والنواب هي التي تمارس العنف ضد الصحفيين، وتلحق بهم الأذى المادي أو الجسدي أو المعنوي، الأمر الذي يجعلها ظاهرة “عراقية” بامتياز.