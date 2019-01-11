هجمات صاروخية تستهدف عدة مناطق في دمشق (فيديو)

أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في شريطها الإخباري سماع دوي انفجارات في سماء دمشق، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تصدَّت لأهداف معادية في سماء العاصمة، وأسقطت عددًا منها.

وقالت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري إن طائرات حربية إسرائيلية تطلق صواريخ باتجاه محيط دمشق.

وقال مصدر عسكري إن أحد المستودعات بمطار دمشق الدولي تعرض لأضرار نتيجة استهدافه بالقصف الصاروخي.

وأضاف المصدر إنه في تمام الساعة 23:15 (بالتوقيت المحلي) قامت طائرات حربية إسرائيلية قادمة من اتجاه اصبع الجليل بإطلاق عدة صواريخ باتجاه محيط دمشق، وعلى الفور “تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها واقتصرت نتائج العدوان حتى الآن على إصابة أحد المستودعات في مطار دمشق الدولي”.

وقال شهود عيان إن عدة مناطق في العاصمة السورية لا سيما ريف دمشق، تتعرض لقصف إسرائيلي وسط سماع أصوات المضادات الأرضية وانفجارات في مناطق عدة.

وأفاد شهود العيان أن القصف استهدف الفرقة الرابعة للجيش السوري، إضافة لمحيط مطار المزة العسكري، وثكنات عسكرية في منطقة الكسوة.

وبحسب شهود العيان، ما زالت أصوات الانفجارات تُسمع في عدة مناطق في العاصمة السورية وقت إعداد التقرير.

وتناقل نشطاء سوريون مقاطع مصورة تظهر تصدي الدفاعات الجوية للصواريخ في سماء دمشق.

#مشهد آخر يوضح لحظة تصدي وسائط دفاعنا الجوي في الجيش السوري للعدوان المعادي قبل قليل على سماء #ريف_دمشق . Posted by ‎دمشق نيوز‎ on Friday, January 11, 2019

#شاهد || لحظة تصدي رجال الدفاع الجوي #قبل_لحظات #للأهداف المعادية في محيط #ريف_دمشق . Posted by ‎دمشق نيوز‎ on Friday, January 11, 2019