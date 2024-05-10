بعد هجوم رفح.. ما مصير اتفاقيتي كامب ديفيد ووادي عربة؟

يأخذ الحديث عن مصير اتفاقيتي السلام المصرية الإسرائيلية (كامب ديفيد 1979)، والأردنية الإسرائيلية (وادي عربة 1994)، حيزاً واسعاً في حديث النخب السياسية في القاهرة وعمّان.

يأتي ذلك، بعد القطيعة بين عمّان وتل أبيب والتي تزامنت مع أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، وحديث عن غضب مصري من العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وتلويح القاهرة بجاهزيتها للتعامل مع أي سيناريوهات.

وفي آخر تطورات المواقف المتعلقة بآثار الحرب على مستقبل عملية السلام في المنطقة، قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة في تصريحات من القاهرة أثناء لقائه بنظيره المصري مصطفى مدبولي، إن "عمّان والقاهرة تتشاركان المواقف في رفض أي ظروف من شأنها أن تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين من غزة والضفة الغربية".

وقال الخصاونة الخميس في بيان صحفي أردني مصري مشترك: "من شأن تلك الإجراءات أن تؤدي إلى الإضرار بالقضية الفلسطينية وتصفيتها وتشكل خرقاً لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، ونحن بدورنا سوف نتصدى له بالكامل ولن نسمح بحدوثه".

بدوره، أكد رئيس الوزراء المصري أن "موقف مصر ثابت بالرفض الكامل للتهجير القسري للأشقاء في فلسطين، وبالأخص من قطاع غزة، ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية، سواء على حساب مصر أو على حساب الأردن".

والأربعاء قال أوفير جنلدمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن إسرائيل تعي الحساسية المتعلقة بإجراء عملية عسكرية قرب الحدود المصرية، مؤكدا أن "هذه العملية لا تخالف إطلاقا معاهدة السلام المبرمة بين الجانبين".