قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في القائم العراقية (صور)

انفجرت سيارة مفخخة اليوم الجمعة، في قضاء القائم التابعة لمحافظة الأنبار غرب العراق، مخلفة قتلى وجرحى.

وقالت مصادر أمنية عراقية لـ “ارم نيوز”، إن “سيارة مفخخة انفجرت في سوق حصيبة داخل قضاء القائم غربي الأنبار، وكانت الحصيلة الأولية للانفجار قتيلان و 8 جرحى، وهي قابلة للزيادة بسبب شدة الانفجار”.

لكن مركز الاعلام الأمني التابع لوزارة الدفاع العراقية قال إن الحادث أسفر عن مقتل مدني وإصابة 12 مدنياً و4 منتسبين من الأجهزة الأمنية.

وتشهد محافظة الأنبار المحررة من تنظيم داعش استقرارًا أمنيًا نسبيًا، إلا أنها تشهد خروقات أمنية بين فترة وأخرى، وتسفر عن سقوط قتلى وجرحى إضافة إلى أضرار مادية.

ورغم إعلان بغداد هزيمة تنظيم داعش في كانون الأول/ ديسمبر 2017، إلا أن الخلايا النائمة للمتشددين لا تزال قادرة على شن هجمات إرهابية.