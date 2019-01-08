قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بتكريت العراقية (صور)

انفجرت سيارة مفخخة، اليوم الثلاثاء، استهدفت منطقة سيطرة الأقواس شمال تكريت، مركز محافظة صلاح الدين وسط العراق؛ ما أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة عدد من الأشخاص.

وقالت مصادر أمنية عراقية لـ”إرم نيوز”، إن “سيارة مفخخة انفجرت، في سيطرة الأقواس الواقعة شمالي مدينة تكريت”؛ مضيفة أن الانفجار أدى إلى مقتل شرطيين وجرح عدد من القوات الأمنية العراقية المتواجدة في السيطرة، بالإضافة إلى بعض المدنيين، لم يعرف عددهم بعد”.

وتشهد محافظة صلاح الدين المحررة من قبل تنظيم داعش، استقرارًا أمنيًا نسبيًا، إلا أنها تشهد خروقات أمنية بين فترة وأخرى، تسفر عن سقوط قتلى وجرحى، إضافة إلى أضرار مادية.