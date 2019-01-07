وزير الزراعة الإسرائيلي يقتحم “الأقصى” تحت حراسة الشرطة

اقتحم أوري أريئيل وزير الزراعة الإسرائيلي، برفقة عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى، في القدس المحتلة.

وقال فراس الدبس، مدير قسم الإعلام بإدارة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن “وزير الزراعة الإسرائيلي، اقتحم برفقة 105 مستوطنين، المسجد الأقصى، تحت حراسة عناصر من الشرطة الإسرائيلية”.

وتتم الاقتحامات عادة من باب المغاربة، الذي تسيطر عليه الشرطة الإسرائيلية منذ احتلالها مدينة القدس الشرقية عام 1967.

وتتم الاقتحامات يوميًا، ما عدا يومي الجمعة والسبت، وخلال فترتين، صباحية لمدة ثلاث ساعات ونصف، ومسائية عقب انتهاء المسلمين من صلاة الظهر ولمدة ساعة.