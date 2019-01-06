الخارجية الفلسطينية تندد بدعوات إسرائيلية لهدم أسوار “القدس”

نددت الخارجية الفلسطينية الأحد، بدعوة الإسرائيلي، عضو مجلس بلدية القدس “أرييه كينج”، لهدم مقاطع من أسوار المدينة القديمة في القدس المحتلة.

وقالت الخارجية في بيان صحفي، إن “الدعوة تمثل تصاعد الحرب التهويدية ضد المدينة ومحيطها”. وطالبت العالمَين العربي والإسلامي بـ”التعامل بجدية مع دعوات هدم أسوار القدس“.

كما دعت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف المخططات الإسرائيلية.

ويتهم الفلسطينيون جمعيات استيطانية والبلدية الإسرائيلية في القدس المحتلة، بتهويد المدينة وصبغها بالطابع اليهودي.