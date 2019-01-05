عقب اقتحام منزله.. حقيقة مغادرة حيدر العبادي بغداد

نفى ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، أن يكون الأخير غادر البلاد، بعد أنباء عن خروجه مع عائلته إلى أربيل.

وقال الائتلاف، في بيان له اليوم السبت: إن “الهدف من تلك الشائعات هو ترويج مكشوف لأجندات أجنبية، وتنافس سياسي رخيص تمارسه جهات غير مسؤولة.”

وأضاف أن” العبادي وخلال فترة حكمه لم يتجاوز أو يوظف إمكانات الدولة لصالحه، ودخل وخرج من المسؤولية وهو يقيم بمكان واحد”.

وتداولت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل أنباء تفيد بمغادرة العبادي بغداد والعراق، خصوصًا بعد اقتحام منزله من قبل حماية رئيس الوزراء الحالي عادل عبدالمهدي في المنطقة الخضراء؛ بداعي إشغال عقارات الدولة بصفة غير رسمية.

وأعادت قضية اقتحام منزل حيدر العبادي ملف العقارات التي “وُزِّعت” على المسؤولين إلى واجهة الجدل الشعبي مجددًا.

وتقدر الوحدات والدور السكنية والعقارات التابعة للدولة وتستولي عليها الأحزاب بنحو 6 آلاف عقار، وسط مطالبات شعبية بإنهاء ملفها وتأطيرها وفق القانون.