بسبب “الفلتان الأمني”.. فتح تغلق مكاتبها في غزة لإشعار آخر

أصدرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح“، مساء الجمعة، قرارًا بإغلاق كافة مكاتبها الرئيسية والفرعية في قطاع غزة؛ بسبب ما سمته “الفلتان الأمني” في القطاع، محمّلة حركة حماس تداعيات حالة الفوضى.

وقال الناطق الرسمي باسم حركة فتح، عاطف أبو سيف: إنّ “إغلاق مقرات ومكاتب الحركة يأتي كإجراء احترازي في ظل الفلتان الأمني في قطاع غزة، والاعتداءات المتواصلة على أبناء حركة فتح”.

وأضاف أبو سيف، في حديث خاص لـ”إرم نيوز”، أنّ “هناك فوضى منظمة داخل قطاع غزة، والهدف منها هو استهداف حركة فتح وكوادرها وعناصرها، لذلك كان لا بد من خطوة تحفظ أبناء فتح”.

ولفت إلى أنّ “إغلاق مقرات ومكاتب الحركة لا يعني وقف العمل التنظيمي لفتح، المعلن وغير المعلن، مؤكدًا على “مواصلة النشاط التنظيمي للحركة داخل القطاع”.

وأشار إلى أنّ حركته تحمّل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن الاعتداء “السافر” على المقر الرئيسي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية الرسمية، كونها تشرف على الأمن في قطاع غزة، وباعتبارها سلطة “الأمر الواقع”.