الرئيس الكولومبي يدعو لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة

دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بترو، مجلس الأمن الدولي إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإرسال قوة حفظ سلام إلى قطاع غزة.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، طالب الرئيس الكولومبي المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، معتبرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يوقف الإبادة الجماعية في غزة؛ ما يستدعي إصدار مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية" وفق تعبيره.

وقال بترو، إنه "يتعين على مجلس الأمن أن يبدأ في التفكير بشكل معمق، بشأن إنشاء قوة حفظ سلام في غزة" مع استمرار الحرب الإسرائيلية لأكثر من سبعة أشهر.

وكانت كولومبيا أعلنت رسميا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في وقت سابق، بسبب استمرار هجماتها على قطاع غزة.

وسبق للرئيس الكولومبي أن انتقد مرارا الحرب التي يخوضها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.