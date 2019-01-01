العبادي يصدر بيانًا بشأن اقتحام قوة عسكرية منزله في المنطقة الخضراء

أعلن زعيم ائتلاف النصر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، تسليمه منزله في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، فيما استنكر إجراءات رافقت عملية التسليم، قامت بها قوة من حماية رئيس الوزراء الحالي عادل عبدالمهدي.

وقال المكتب الإعلامي للعبادي في إيضاح، إنه: يوم الأربعاء الماضي قامت قوة من حماية رئيس الوزراء باغلاق المجمع الذي فيه منزل يتخذه العبادي سكنًا له، وقمنا بالاتصال بمكتب عادل عبدالمهدي وأبلغونا أنهم سيستفسرون عن الأمر ولكنهم لم يعاودوا الاتصال والتوضيح” .

وأضاف البيان أن العبادي تفاجأ بتلك الممارسات التي قامت بها حماية عبدالمهدي، خاصة وأنه ينهي تسليم آخر المتعلقات ومنها هذا المنزل.

وكشف البيان عن تلقى العبادي اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الذي أبدى رفضه لهذه الإجراءات التي كانت بدون علمه حسب قوله”.

وأشار بيان العبادي إلى وجود جهات سياسية تسعى إلى تضليل الرأي العام عبر معلومات مغلوطة، لتنفيذ أهداف سياسية في العديد من القرارات والتوجيهات” .

وكان مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن اسمه قال لـ”إرم نيوز” أمس الثلاثاء، إن “قوة من حماية رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بقيادة اللواء آزاد وهو مقرب من الأوساط الإيرانية اقتحمت منزل العبادي، عندما كان في الخارج، ورفضت دخول أي من العاملين في المنزل، وطالبات بإخلائه، وذلك بسبب خلافات مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، حول طبيعة السكن في المنزل التابع للحكومة، وما إذا كان للسكن فقط، أو لإدارة ائتلاف النصر واستقبال الزعماء السياسيين فيه”.

ونفى المصدر أن يكون العبادي قد احتجز في داخل المنزل أو زوجته كما أفادت بذلك وسائل إعلام، مشيرًا إلى أن العبادي تلقى اتصالات هاتفية من زعماء سياسيين للتعبير عن رفضهم هذا الاقتحام.