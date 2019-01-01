المرصد: اقتتال داخلي بين الفصائل شمال سوريا يخلف 20 قتيلًا

المصدر: أ ف ب

قُتل نحو 20 شخصًا، غالبيتهم من المقاتلين، اليوم الثلاثاء في اشتباكات عنيفة بين الفصائل المقاتلة وهيئة “تحرير الشام” غرب محافظة حلب شمال سوريا ، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن:”أسفرت الاشتباكات يوم الثلاثاء عن مقتل 17 مقاتلًا، بينهم 12 من هيئة تحرير الشام، وخمسة من زنكي، فضلًا عن مدنيين اثنين بينهم ممرض”.

وأسفرت الاشتباكات المستمرة أيضًا عن إصابة نحو 35 عنصرًا بجراح.

وسيطرت الهيئة خلال هجومها على حركة نور الدين زنكي، الناشطة بشكل أساس غرب حلب، على قريتين ثم اقتحمت بلدة دارة عزة التي تتواصل فيها المعارك، وفق المرصد.

وانضمت فصائل أخرى ضمن الجبهة الوطنية للتحرير إلى القتال إلى جانب “نور الدين زنكي”، بحسب المرصد الذي أشار إلى إرسال فصائل موالية لأنقرة شمال شرق حلب أيضًا تعزيزات عسكرية لمواجهة هيئة تحرير الشام.

وتشهد إدلب والمناطق المحاذية لها منذ عامين توترًا بين هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى، وعلى رأسها حركتا “أحرار الشام” و”نور الدين زنكي”.

وعلى وقع اقتتال داخلي تكرر خلال العامين 2017 و2018، تمكنت الهيئة كونها الأكثر قوة وتنظيمًا من طرد الفصائل من مناطق واسعة، وبسطت سيطرتها على المساحة الأكبر من المنطقة، فيما باتت الفصائل الأخرى تنتشر في مناطق محدودة.

وتعد محافظة إدلب ومحيطها منطقة نفوذ تركي، وتنتشر فيها نقاط مراقبة تركية.