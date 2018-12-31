ما حقيقة إدراج كويتيين بينهم مسؤول كبير على لائحة سورية لـ”ممولي الإرهاب”؟

نفى تقرير إخباري لصحيفة “الراي” الكويتية، اليوم الاثنين، أنباء تم تداولها، أمس الأحد، بشأن وضع سوريا لائحة لـ”ممولي الإرهاب”، تضمنت شخصيات كويتية.

وتناقلت تقارير إخبارية، الأحد، أن قائمة بممولي الإرهاب، أصدرتها الرئاسة السورية، تضمت أسماء 30 كويتيًّا، بينهم نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، الأمر الذي أثار موجة من الغضب في الكويت.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر دبلوماسية كويتية، قولها إن وزارة الخارجية “استدعت أمس القائم بأعمال السفارة السورية لدى الكويت غسان عنجريني للاستفسار عن هذه القائمة”.

وأشار التقرير إلى أن عنجريني “أبدى استغرابه مما نشر حول هذا الموضوع” كما “شدد على علاقات الكويت القديمة والقوية مع سوريا”.

ونقل التقرير عن مصادر كويتية وسورية قولها: “إن ترويج مثل هذه الأخبار يستهدف منع أي تقارب سوري كويتي في الوقت الحالي الذي يشهد انفراجة في العلاقات السورية العربية”.