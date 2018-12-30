الحكومة الأردنية تنفي نيتها رفع أسعار الخبز

نفت الحكومة الأردنية، الأحد، نيتها رفع أسعار الخبز في السوق المحلية، مؤكدة بأن ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيال ذلك “معلومات غير صحيحة”.

وأكدت الحكومة عبر المنصة الإلكترونية “حقك تعرف”، بأن ما يشاع حول نية الحكومة رفع أسعار الخبز غير صحيح.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات تفيد بأن نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر، هدد بالاستقالة ما لم تتم الموافقة على طلبه المتعلق برفع أسعار الخبز.

وجاء في المنصة الإلكترونية الحكومية، أن تلك المعلومات غير صحيحة، فـ”نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر لم يلوح باستقالته.. كما أنه لا يوجد لدى الحكومة نية لرفع أسعار الخبز”.

وكانت الحكومة الأردنية أثارت سخط الشارع بعدما أقدمت على رفع أسعار الخبز مطلع شباط/فبراير الماضي، فيما قدمت تعويضًا ماليًا كفرق الدعم عن مادة الخبز.

وخصصت الحكومة مبلغ 171 مليون دينار (240.9 مليون دولار) في موازنة 2018، تحت بند “شبكة الأمان الاجتماعي/إيصال الدعم لمستحقيه”، بدلًا من دعم الخبز وزيادة ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة.