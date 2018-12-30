بالصور.. رصد تحرك طائرة إيرانية يعتقد أنها تهرب الأسلحة لحزب الله

رصد خبراء في متابعة الملاحة الجوية تحرك طائرة شحن إيرانية اليوم الأحد من طهران إلى دمشق في رحلة يعتقد أنها تنقل أسلحة ومعدات عسكرية لحزب الله.

وتظهر معلومات الرصد تحركات لافتة، ففي الوقت الذي تحركت فيه الطائرة الإيرانية، تحركت أيضا طائرتا تجسس باتجاه سوريا إحداها للقوات الأمريكية والأخرى للجيش الإسرائيلي لرصد ومتابعة نشاط الطائرة الإيرانية.

والطائرة الإيرانية المستهدفة هي طائرة شحن 747 تابعة لشركة فارس قشم اير، وقد اتهمت في السابق بنقل أسلحة إلى حزب الله، وظهرت هذه الاتهامات في تقرير لشبكة فوكس نيوز الأمريكية في سبتمبر الماضي استناداً إلى تقييمات الاستخبارات الغربية.

ووفقا لصحيفة جوريزاليم بوست الإسرائيلية فإن “طائرة الشحن الإيرانية أجرت رحلات مشبوهة في شهري يوليو وأغسطس إلى دمشق وبيروت”.

وقال مصدر لـ “فوكس نيوز” في وقت سابق تعليقا على تحركاتها : “يحاول الإيرانيون التوصل إلى طرق جديدة لتهريب الأسلحة من إيران إلى حلفائها في الشرق الأوسط”.

وقامت طائرة الشحن برحلة مشبوهة أخرى في 29 نوفمبر إلى بيروت، وفي 25 ديسمبر الماضي، طارت إلى دمشق وغادرت في وقت لاحق من نفس اليوم.

ومن اللافت أن رحلتها الأخيرة إلى دمشق أعقبتها غارات إسرائيلية في نفس الليلة على العاصمة السورية.