بالصور.. رصد تحرك طائرة إيرانية يعتقد أنها تهرب الأسلحة لحزب الله

رصد خبراء في متابعة الملاحة الجوية تحرك طائرة شحن إيرانية اليوم الأحد من طهران إلى دمشق في رحلة يعتقد أنها تنقل أسلحة ومعدات عسكرية لحزب الله.

وتظهر معلومات الرصد تحركات لافتة، ففي الوقت الذي تحركت فيه الطائرة الإيرانية، تحركت أيضا طائرتا تجسس باتجاه سوريا إحداها للقوات الأمريكية والأخرى للجيش الإسرائيلي لرصد ومتابعة نشاط الطائرة الإيرانية.

#USNavy P-8 Poseidon 168764 snooping off Tartus coast #Syria.#IAF G550 Nachshon Shavit tail 679 monitoring #Lebanon and Syria.Both probably waiting for #Iran Qeshm Fars Air 747 Cargo to land in Damascus. @MiddleEastGuy @sfrantzman @Intel_sky @IsraelD_Heb @ELINTNews @IdeologyWars pic.twitter.com/Nbx2YkF7wo

— Observer IL – ????️????️????️ (@Obs_IL) December 30, 2018