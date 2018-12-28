أصوات رصاص في احتجاجات السودان.. “جمعة الغضب” تعمّ الخرطوم (صور ,فيديو)

عمّت مظاهرات مناطقَ واسعةً في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الجمعة، احتجاجًا على غلاء المعيشة والوضع الاقتصادي، بعد أن شهدت البلاد هدوءًا نسبيًا خلال اليومين الماضيين.
وخرج مئات السودانيين بعد صلاة الجمعة إلى الشوارع، استجابة للدعوات التي جددها ناشطون للخروج في مظاهرات مليونية، شملت “المنشية وودنواوي والشعبية وبري” في الخرطوم، إلا أن السلطات الأمنية أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع.
تجدد المظاهرات في بعض مدن #السودان على وقع هتاف "الشعب يريد إسقاط النظام"#إرم_نيوز #مظاهرات_السودان pic.twitter.com/9sDTuv5MTf
— إرم نيوز (@EremNews) December 28, 2018
١:٠٠م شارع الستين#مدن_السودان_تنتفض#مدن_السودان_تنتفض7 pic.twitter.com/ZgZ8wMITFZ
— (▀̿Ĺ̯▀̿ ̿) (@Y_m100_) December 28, 2018
ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الاحتجاجات، يسمع خلاله إطلاق نار، في حين لم تؤكد مصادر موثوقة وقوع مثل هذا الأمر، ولا سقوط ضحايا بين المحتجين.
وتظهر صور ومقاطع فيديو التواجد الأمني الكثيف في الشوراع، خوفًا من خروج الوضع عن السيطرة، والتسبب في عمليات تخريبة واعتداء على الممتكات، كما تقول الحكومة السودانية.
خروج مظاهرات حاشدة الان بالصحافة بعد صلاة الجمعة استجابة لدعوات التظاهر #مدن_السودان_تنتفض
— فــــَـواز ???????? #الثورة_مستمرة (@faazmo) December 28, 2018
اصوات رصاص الان بعد الصلاة في شارع معرض الخرطوم الدولي
الجمعه ٢٨ ديسمبر ٢.١٨ #مدن_السودان_تنتفض #تسقط_بس pic.twitter.com/12QjRXt8Hz
— Amar Elkhalifa, MD (@AmarElkhalifa) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨
وقبيل الاحتجاجات، شنت السلطات الأمنية في الخرطوم حملة اعتقالات وسط المعارضة، إذ اعتقلت 9 منهم على الأقل بينهم ناشطون.
.Wad albaseer st #مدن_السودان_تنتفض pic.twitter.com/shKOjtk3mN
— ®️ (@raytowfig) December 28, 2018
#مدن_السودان_تنتفض
Sudanese militia getting ready to shoot more protesters . Friday Dec.28.18 Khatoum, #Sudan pic.twitter.com/ehhnGJpkIe
— Eihab (@EihabAD) December 28, 2018
وأعلنت الحكومة السودانية يوم أمس الخميس، أن عدد قتلى الاحتجاجات الأخيرة بلغ 19 حالة وفاة، و219 جريحًا من المواطنين، و187 من القوات النظامية، في أول إحصائية رسمية.