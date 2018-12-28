أصوات رصاص في احتجاجات السودان.. “جمعة الغضب” تعمّ الخرطوم (صور ,فيديو)

عمّت مظاهرات مناطقَ واسعةً في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الجمعة، احتجاجًا على غلاء المعيشة والوضع الاقتصادي، بعد أن شهدت البلاد هدوءًا نسبيًا خلال اليومين الماضيين.

وخرج مئات السودانيين بعد صلاة الجمعة إلى الشوارع، استجابة للدعوات التي جددها ناشطون للخروج في مظاهرات مليونية، شملت “المنشية وودنواوي والشعبية وبري” في الخرطوم، إلا أن السلطات الأمنية أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الاحتجاجات، يسمع خلاله إطلاق نار، في حين لم تؤكد مصادر موثوقة وقوع مثل هذا الأمر، ولا سقوط ضحايا بين المحتجين.

وتظهر صور ومقاطع فيديو التواجد الأمني الكثيف في الشوراع، خوفًا من خروج الوضع عن السيطرة، والتسبب في عمليات تخريبة واعتداء على الممتكات، كما تقول الحكومة السودانية.

خروج مظاهرات حاشدة الان بالصحافة بعد صلاة الجمعة استجابة لدعوات التظاهر #مدن_السودان_تنتفض — فــــَـواز ???????? #الثورة_مستمرة (@faazmo) December 28, 2018

اصوات رصاص الان بعد الصلاة في شارع معرض الخرطوم الدولي

الجمعه ٢٨ ديسمبر ٢.١٨ #مدن_السودان_تنتفض #تسقط_بس pic.twitter.com/12QjRXt8Hz — Amar Elkhalifa, MD (@AmarElkhalifa) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨

وقبيل الاحتجاجات، شنت السلطات الأمنية في الخرطوم حملة اعتقالات وسط المعارضة، إذ اعتقلت 9 منهم على الأقل بينهم ناشطون.

وأعلنت الحكومة السودانية يوم أمس الخميس، أن عدد قتلى الاحتجاجات الأخيرة بلغ 19 حالة وفاة، و219 جريحًا من المواطنين، و187 من القوات النظامية، في أول إحصائية رسمية.