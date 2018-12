أصوات رصاص في احتجاجات السودان.. “جمعة الغضب” تعمّ الخرطوم (صور ,فيديو)

عمّت مظاهرات مناطقَ واسعةً في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الجمعة، احتجاجًا على غلاء المعيشة والوضع الاقتصادي، بعد أن شهدت البلاد هدوءًا نسبيًا خلال اليومين الماضيين.

وخرج مئات السودانيين بعد صلاة الجمعة إلى الشوارع، استجابة للدعوات التي جددها ناشطون للخروج في مظاهرات مليونية، شملت “المنشية وودنواوي والشعبية وبري” في الخرطوم، إلا أن السلطات الأمنية أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الاحتجاجات، يسمع خلاله إطلاق نار، في حين لم تؤكد مصادر موثوقة وقوع مثل هذا الأمر، ولا سقوط ضحايا بين المحتجين.

وتظهر صور ومقاطع فيديو التواجد الأمني الكثيف في الشوراع، خوفًا من خروج الوضع عن السيطرة، والتسبب في عمليات تخريبة واعتداء على الممتكات، كما تقول الحكومة السودانية.

وقبيل الاحتجاجات، شنت السلطات الأمنية في الخرطوم حملة اعتقالات وسط المعارضة، إذ اعتقلت 9 منهم على الأقل بينهم ناشطون.

