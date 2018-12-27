استقالة أول مسؤول سوداني تضامنًا مع المتظاهرين

أفادت تقارير إخبارية، مساء اليوم الخميس، بأن وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بـ”الولاية الشمالية” السودانية قدم استقالته من منصبه، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وجاء في بيان منسوب إلى الوزير عبدالرؤوف قرناص، متداول على منصات التواصل الاجتماعي، أن الاستقالة جاءت “تضامنًا مع المد الشعبي المطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي”.

وقال البيان: إن استقالة الوزير، الذي يرأس أيضًا حزب الأمة في الولاية الشمالية، “تأتي اتساقًا مع موقف الحزب المطالب بتأسيس نظام جديد”.

ولم يتسنَ لـ”إرم نيوز” التأكد من صحة البيان من مصادر رسمية، فيما لم تعلق الخرطوم لحد الآن على الأنباء المتداولة حول استقالة الوزير الولائي.

ويشهد السودان احتجاجات في العديد من مدنه، بدأت في 19 كانون الأول/ديسمبر، بعد قرار الحكومة رفع سعر الخبز 3 مرات في بلد يعاني من ركود اقتصادي، حيث سقط عدد من القتلى والجرحى.