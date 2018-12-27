السفارة الأمريكية ببغداد تتعرض لقصف صاروخي عقب زيارة ترامب السرية

تعرضت السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة، وسط العاصمة العراقية بغداد، لقصف صاروخي.

وقالت مصادر أمنية عراقية، إن “سفارة الولايات المتحدة في المنطقة الخضراء المحصنة أمنيًا قد تعرضت فجر اليوم لقصف بصاروخين”.

وأضافت المصادر، أن “السفارة قد أطلقت صافرات إنذار عقب القصف الذي لم تُعلم خسائره البشرية والمادية، إلى هذه اللحظة”، وفق وسائل إعلام محلية.

ويأتي هذا القصف عقب زيارة مفاجئة أجراها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لقوات بلاده في غرب العراق بمناسبة عيد الميلاد، وهي أول زيارة له لمنطقة صراعات بعد عامين تقريبًا من رئاسته.