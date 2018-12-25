انتحاري يفجر نفسه داخل مقر وزارة الخارجية الليبية‎

هاجم مسلحون يُعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم داعش، اليوم الثلاثاء، وزارة الخارجية الليبية بطريق الشط في العاصمة طرابلس.

وقال شهود عيان ومصادر محلية إن مهاجمًا واحدًا على الأقل قد قُتل، فيما لا يزال عنصران متحصنين داخل الوزارة بعد أن تمكنا من اقتحامها.

وأفاد مراسل إرم نيوز أن أحد المهاجمين فجر نفسه بحزام ناسف داخل مقر وزارة الخارجية الليبية أدى إلى مقتل 3 حراس وإصابة آخرين واندلاع حريق كبير.

ووصلت إلى مكان الهجوم عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الوفاق وسيارات إسعاف، فيما أُغلقت الطرق المؤدية إلى مقر الوزارة التي شوهدت أعمدة النيران تتصاعد من مبناها.