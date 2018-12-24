ما حقيقة طرد رئيس الديوان الملكي الأردني من محافظة “الطفيلة”؟ (فيديو)

نفت الحكومة الأردنية مساء يوم الإثنين، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، حول طرد رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي، ووزراء من محافظة الطفيلة جنوب المملكة، وهو الأمر الذي نفاه أيضًا رئيس مجلس المحافظة ووجهاء وشيوخ فيها.

وقالت الحكومة عبر منصتها الإلكترونية “حقك تعرف” المخصصة لدحض الشائعات: “لم تحدث أي احتكاكات بين مواطني المحافظة ورئيس الديوان ووزيرَي النقل والشؤون البلدية خلال الزيارة لافتتاح مبنى وسط مدينة الطفيلة”.

وأضافت المنصة أن “تجمع المواطنين حول المركبات التي تقل المسؤولين، كان لتقديم مطالب اعتيادية، كما يحصل خلال أي زيارة رسمية”.

وأشارت إلى أن “مقاطع الفيديو التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، التي يزعم مروجوها حدوث احتكاك وخلاف، غير صحيحة، وتم تصويرها عقب انتهاء الحفل وبعد مغادرة المسؤولين للموقع”.

من جهته، أصدر رئيس مجلس محافظة الطفيلة ووجهاء وشيوخ فيها بيانًا، عبروا فيه عن “استغرابهم مما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي”.

وأشار البيان الذي نقلته وسائل إعلام محلية إلى أن “هذه الأخبار تسيء لمجتمع الطفيلة ككل، الذي عرف عنه احترامه للغير، وأنه المنتمي لوطنه وقيادته”، موضحًا أن “ما قام به بعض المواطنين من تقديم مطالب أمر طبيعي يحدث في جميع مناطق المملكة”.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل مقاطع فيديو قالوا إنها لطرد العيسوي والوزيرين اللذين كانا برفقته من قبل مواطنين غاضبين.