السلطات الإسرائيلية تفرج عن رجل أعمال أردني

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، إفراج السلطات الإسرائيلية عن رجل الأعمال عبد القادر النتشة، الذي اعتقلته في الـ 16 من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم، “بعد متابعة حثيثة على مدى الأيام الماضية من قبل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وسفارتنا في تل أبيب لقضية اعتقال المواطن عبد القادر النتشة وملابساتها، أعلمتنا السفارة بقرار السلطات المعنية الإفراج عن المواطن الأردني المذكور”.

وأوضحت الوزارة أن “السفارة انتدبت القنصل الأردني في تل أبيب لاستلامه النتشة واصطحابه إلى المعبر الحدودي الشمالي وتسهيل عودته للمملكة، التي من المتوقع أن يصلها اليوم الاثنين”.

ونقل الإعلام المحلي أن المواطن النتشة هو رجل أعمال، جرى اعتقاله في الـ16 من الشهر الجاري، أثناء عودته من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الأردن، فيما لم يتم التطرّق لأسباب الاعتقال.