الصادق المهدي: 22 قتيلًا سقطوا في احتجاجات السودان

أعلن رئيس تحالف “نداء السودان” المعارض، الصادق المهدي، السبت، عن سقوط 22 قتيلًا؛ جراء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام.

وتحدث المهدي، الذي يتزعم أيضًا “حزب الأمة”، خلال مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم، عن نية التحالف “تقديم مذكرة للحكومة حول وضع رئاسة جديدة للبلاد”، مشيرًا إلى أنه “سيتم التشاور مع كل القوى السياسية في البلاد حول بنود المذكرة وتوقيت تقديمها”.

ومضى بالقول: “إذا تجاوبت الحكومة مع المذكرة سيكون أفضل، وإن لم تتجاوب ندعو لإضراب عام ويليه باقي سيناريو الانتفاضة”، دون مزيد من التوضيح.

وشدّد على أن “التحرك السلمي الذي نشهده مشروع بموجب الدستور الذي يتيح حق التظاهر، ومبرر بانهيار الخدمات وأسباب المعيشة”.

واستدرك قائلًا: “موقفنا إيجابي تجاه التحرك الذي يشهده الشارع من احتجاجات”، “لكن النظام يتصدى له بالعنف ما أدى إلى سقوط 22 قتيل وعشرات الجرحى والمعتقلين”.

وتابع: “ندين القمع المسلح، ونشيد بالقوى النظامية التي امتنعت عن البطش بالمواطنيين”.

وشدد المهدي “على أن النظام الحاكم أمام خيارين، إمّا أن يستجيب للمطلب الشعبي ويوافق على انتقال سلمي للسلطة، أو أن يرفضه، ما يفتح الباب المواجهة مع الشعب وهي مواجهة خاسرة للنظام”.

ووصف الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد بـ”الخطرة”، قائلاً: “الأزمة الاقتصادية التي نشهدها متفاقمة وكل الحلول التي قدمتها الحكومة فشلت”.

واعتبر أن “الحل الأمثل لتلك الأزمة الاقتصادية يتمثل في حل سياسي وليس التعويل على دعم مالي خارجي”.

ونفى المعارض السوداني، أن تكون عودته إلى البلاد قبل أيام، مبنية على اتفاق مع الحكومة السودانية.

وكان المهدي قد عاد إلى العاصمة الخرطوم، الأربعاء، بعد غياب دام 10 أشهر.

ومنذ الأربعاء، تشهد مدن سودانية مظاهرات؛ احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية المتردية وغلاء الأسعار، توسعت الخميس؛ ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، بحسب السلطات.