مجلس بغداد يختار محافظًا عن ائتلاف نوري المالكي

صوّت مجلس محافظة بغداد، اليوم السبت، على فلاح الجزائري، محافظًا جديدًا للعاصمة العراقية عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، بعد أيام على اختيار محافظ ينتمي للتيار الصدري، في جلسة ما زالت معروضة أمام القضاء للنظر بشرعيّتها.

وبعد فوز المحافظ السابق عطوان العطواني بمقعد في مجلس النواب العراقي، اختار المجلس، الأسبوع الماضي، فاضل الشويلي عن التيار الصدري محافظًا جديدًا، لكن ائتلاف دولة القانون قال إن الجلسة غير قانونية ولم يكتمل نصابها، خاصة وأن المحافظ السابق العطواني لم يقدم استقالته، متوعدًا بإقالة الشويلي وانتخاب محافظ جديد عنه.

وقالت وسائل إعلام عراقية: إن مجلس بغداد صوّت، في جلسة اليوم، بالأغلبية المطلقة على فلاح الجزائري، محافظًا لبغداد، خلفًا لعطوان العطواني الذي قدّم استقالته اليوم.

ويندرج هذا الصراع بين ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري ضمن الصراع الدائر في مجلس النواب حول تشكيلة الحكومة والمناصب الحسّاسة، فضلًا عن تغيير عدة محافظين خلال الفترة الأخيرة.