الصومال.. 7 قتلى بانفجار قرب محيط القصر الرئاسي (فيديو وصور)

قالت الشرطة الصومالية، إن 7 قتلى على الأقلّ سقطوا في انفجار بمحيط القصر الرئاسي في مقديشو، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وأوضحت الوكالة نقلًا عن موقع “صومال ميمو”، أن حركة “الشباب” تبنّت المسؤولية عن تفجيرين انتحاريين وقعا في مقديشو صباح اليوم السبت.
##Breaking: car bomb exploded in #Mogadishu Somalia's capital and killed more than ten people including soldiers.@HarunMaruf @abcnews
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— Somali Online News (@somali_online) December 22, 2018
وكان مسؤول في الشرطة الصومالية يدعى أحمد عبدي، قد صرح لوكالة رويترز، أنه “انفجرت سيارة ملغومة يقودها انتحاري عند نقطة تفتيش قرب المسرح الوطني، وليست لدينا تفاصيل عن قتلى في الوقت الحالي”.
وذكر شاهد من رويترز، أن انفجارًا ثانيًا وقع قرب موقع الانفجار الأول.
وتبعد نقطة التفتيش حوالي 400 متر عن مقر إقامة الرئيس.