الصومال.. 7 قتلى بانفجار قرب محيط القصر الرئاسي (فيديو وصور)

قالت الشرطة الصومالية، إن 7 قتلى على الأقلّ سقطوا في انفجار بمحيط القصر الرئاسي في مقديشو، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. ‎

##Breaking: car bomb exploded in #Mogadishu Somalia's capital and killed more than ten people including soldiers.@HarunMaruf @abcnews

Follow more pic.twitter.com/HK0fDRMQTG

— Somali Online News (@somali_online) December 22, 2018