الصومال.. 7 قتلى بانفجار قرب محيط القصر الرئاسي (فيديو وصور)

الصومال.. 7 قتلى بانفجار قرب محيط القصر الرئاسي (فيديو وصور)

المصدر: فريق التحرير

قالت الشرطة الصومالية، إن 7 قتلى على الأقلّ سقطوا في انفجار بمحيط القصر الرئاسي في مقديشو، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وأوضحت الوكالة نقلًا عن موقع “صومال ميمو”، أن حركة “الشباب” تبنّت المسؤولية عن تفجيرين انتحاريين وقعا في مقديشو صباح اليوم السبت.

وكان مسؤول في الشرطة الصومالية يدعى أحمد عبدي، قد صرح لوكالة رويترز، أنه “انفجرت سيارة ملغومة يقودها انتحاري عند نقطة تفتيش قرب المسرح الوطني، وليست لدينا تفاصيل عن قتلى في الوقت الحالي”.
وذكر شاهد من رويترز، أن انفجارًا ثانيًا وقع قرب موقع الانفجار الأول.

 وتبعد نقطة التفتيش حوالي 400 متر عن مقر إقامة الرئيس.

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