السودان.. تعليق الدراسة بجميع مؤسسات التعليم العالي في الخرطوم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان، مساء اليوم الجمعة، تعليق الدراسة بجميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة في العاصمة الخرطوم، اعتبارًا من يوم غدٍ السبت وحتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أصدرت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم قرارًا بتعطيل الدراسة في جميع مدارس الولاية (الثانوية والأساس ورياض الأطفال) بالمنهجين الوطني والأجنبي، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل وحتى إشعار آخر.

ويأتي تعطيل الدراسة على خلفية المظاهرات العنيفة التي شهدتها الخرطوم وعدد من مدن السودان الأخرى؛ احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية المتردية، وغلاء المعيشة وانعدام الخبز والنقود والوقود.

وكان مجلس وزراء حكومة الولاية الشمالية – شمال السودان- أعلن في اجتماع بعاصمتها دنقلا برئاسة الوالي ياسر يوسف، حالة الطوارئ وحظر التجول من الساعة السابعة والنصف مساء، اعتبارًا من اليوم وحتى السادسة صباحًا، في كل من مدينتي دنقلا وكريمة، وأعلن إغلاق جامعتي دنقلا وعبداللطيف الحمد لأجل غير مسمى.

بدوره، أعلن أبو القاسم الأمين بركة والي ولاية النيل الأبيض- وسط السودان- اليوم، قرارًا بفرض حالة الطوارئ بجميع محليات الولاية، وحظر للتجوال، كما تم تعليق الدراسة بجميع مراحل التعليم في الولاية، بما فيها مؤسسات التعليم العالي والعام.