استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات في الجمعة الـ39 من مسيرات العودة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة العشرات، على الحدود الشرقية لقطاع غزة، أثناء مشاركتهم في مسيرة العودة وكسر الحصار.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، “إن المواطن الفلسطيني علي معين الجحجوج 16 عامًا، استشهد أثناء مشاركته في فعاليات المسيرة”.

وأصيب 20 مواطنًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي والعشرات بحالات اختناق في الجمعة الـ39 من مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وتوافد مشاركون فلسطينيون إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة، في الجمعة 39 “جمعة الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة”.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر، تجاه تجمع للشبان شرق محافظة خانيونس جنوب غزة، وشرق مخيم جباليا شمال القطاع.