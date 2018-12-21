بالفيديو.. محتجون يرشقون الشرطة السودانية بالحجارة ويجبرونها على الهروب

أجبر محتجون في السودان، قوات الشرطة على مغادرة محيط منطقة الفتيحات في العاصمة الخرطوم؛ بعد رشقها بوابل من الحجارة.

ووثقت مقاطع فيديو تداولها نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما قالوا إنها: “لحظة هروب قوات الشرطة؛ وذلك بعد رشقها بوابل من الحجارة، من قبل المحتجين”.

ويظهر مقطع الفيديو، تعالي أصوات المحتجين خلال رشقهم قوات الشرطة بالحجارة، ومطالبتهم لأفراد الأمن بالتراجع وترك المكان.

واندلعت قبل أيام مظاهرات شعبية واسعة في السودان؛ تندد بارتفاع الأسعار وفشل السياسات الحكومية الاقتصادية التي أوصلت المواطنين إلى حالات معيشية متردية.

وخلال الاحتجاجات التي شهدت أعمال عنف، سقط نحو 8 قتلى، بينما تقول الحكومة إن “مندسين” اخترقوا المظاهرات الشعبية، وحاولوا حرفها عن مسارها.