بالفيديو.. لحظة هروب مسؤول سوداني كبير من “أيدي” المتظاهرين

@eremnews . . أظهر مقطع فيديو متداول، هروب ما قيل إنه مسؤول سوداني كبير من المتظاهرين الغاضبين، وقال النشطاء، إن ذلك المسؤول هو والي القضارف، وهرب بسيارته بعد تجمع عدد من المتظاهرين بالقرب من مقر إقامته. . وتشهد السودان منذ أمس، احتجاجات واشتباكات في عدة مدن، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين. . ولم يتسن لـ"إرم" التأكد من صحة الفيديو من عدمه. . . #إرم_نيوز #السودان #مدن_السودان_تنتفض #هروب #والي_القضارف #نشطاء #اشتباكات #احتجاجات #بوتسودان #عمر_البشير #عطبرة #مظاهرات #أخبار #سياسة #Sudan