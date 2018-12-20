بالفيديو.. لحظة هروب مسؤول سوداني كبير من “أيدي” المتظاهرين

أظهر مقطع فيديو، متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هروب ما قيل إنه مسؤول سوداني كبير من المتظاهرين الغاضبين.

وقال نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي: “إن المسؤول هو والي القضارف، وهرب بسيارته بعد تجمع عدد من المتظاهرين بالقرب من مقر إقامته”.

ولم يتسنَ لـ”إرم نيوز” التأكد من صحة مقطع الفيديو، الذي تم تداوله على نطاق واسع.

وتشهد عدة مدن سودانية منذ يومين احتجاجات واسعة؛ تنديدًا بارتفاع الأسعار، وسوء الأوضاع المعيشية، أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.