مظاهرات السودان.. سقوط العشرات بين قتيل وجريح وإعلان الطوارئ في 4 مدن

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الخميس، بسقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، وإعلان حالة الطوارئ، في مدن سودانية، إثر المظاهرات المتصاعدة في البلاد.

وأشارت التقارير إلى أن “ستة أشخاص على الأقل قتلوا في مواجهات مع قوات الأمن، بولاية القضارف، شرقي البلاد، إضافة إلى سقوط عشرات المصابين”.

كما أعلنت السلطات في الخرطوم، اليوم الخميس فرض حالة الطوارئ، في ثلاث مدن بولاية القضارف، إضافة إلى إعلان أمس فرضها في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل.

وقال معتمد بلدية القضارف إن السلطات “فرضت حظر تجوّل في القضارف من السادسة مساءً إلى السادسة صباحًا”.