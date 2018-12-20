قتيلان خلال مظاهرات عارمة في السودان

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الخميس، بمقتل شخصين على الأقل، وإصابة العشرات، خلال مظاهرات عارمة في السودان.

ونقلت وكالة الأناضول قول النائب في البرلمان السوداني، مبارك النور، إن”شخصين بينهما طالب جامعي قُتلا خلال احتجاجات حدثت في مدينة القضارف”.

وأضاف النور: “أقارب القتلى، فشلوا في الوصول إلى المشرحة لاستلام الجثامين، نتيجة للأوضاع الحرجة”، دون مزيد من التوضيح.

وتضاربت أرقام وسائل الإعلام المحلية في إحصاء عدد القتلى، فيما أشارت أن العدد مرشح للزيادة نتيجة لوجود عدد من الإصابات الخطرة.

وأوضح النور أن “الجيش السوداني نزل إلى الشوارع”، مشددًا على ضرورة أن تتعامل الحكومة “بمسؤولية مع المتظاهرين”.

وأشار النائب إلى أن “الأوضاع فى القضارف الآن خطرة، حيث تطورت الاحتجاجات لتشمل حالات حرق ونهب، وهي الآن خارج السيطرة”.

واتسع نطاق الاحتجاجات التي بدأت أمس الأربعاء، في مدينة عطبرة شمال شرق السودان،احتجاجًا على ارتفاع الأسعار، وتفاقم أزمة السيولة، لتصل اليوم الخميس إلى القضارف، والعاصمة الخرطوم، ومدن أخرى.