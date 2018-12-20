إيران والعراق يتبادلان رفات 50 عسكريًا قتلوا في حرب الأعوام الثمانية

تبادلت إيران والعراق، الأربعاء، رفات 50 جنديًا قتلوا خلال حرب الأعوام الثمانية بين البلدين وفقًا لما ذكرته اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان لها إن “رفات 50 جنديًا قتلوا في الحرب الإيرانية العراقية بين عامي 1980 و 1988 تم تبادلها عبر منفذ زرباطية بمحافظة واسط المحاذية لمدينة مهران الإيرانية”.

وأضافت اللجنة أن “السلطات الإيرانية تسلمت رفات 46 جنديًا من قواتها، فيما تسلم الجانب العراقي رفات 4 جنود عسكريين”.

ووقعت إيران والعراق عام 2008 اتفاقية حول تبادل الجثث تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وخلال تلك الحرب قُتل أكثر من مليون شخص.

وفي 12 من أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية، استعادة جثمان 150 مقاتلاً إيرانياً لقوا مصرعهم في الحرب مع العراق.

يذكر أن عدد المفقودين الإيرانيين في مسرح عمليات الحرب في العراق يقدر بحوالي 30 ألفًا.

وبين فترة وأخرى يتبادل البلدان رفات ضحايا قضوا في الحرب وذلك بإشراف اللجنة العراقية الإيرانية المشتركة، والتي اتفق البلدان على تشكيلها بهدف البحث عن رفات ضحايا الحرب.