مظاهرات تعم مدنًا في السودان احتجاجًا على الأوضاع المعيشية (صور وفيديو)

شهدت عدد من المدن السودانية اليوم الأربعاء، مظاهرات عارمة احتجاجًا على تصاعد الأسعار، الذي يتهم المواطنون الحكومة الحالية بأنها السبب الرئيسي فيه، وفي الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وعمّت الاحتجاجات مدن عطبرة بولاية نهر النيل وولاية شمال كردفان، ووبورتسودان في ولاية البحر الأحمر، التي يزورها الرئيس عمر البشير حاليًا، لكنّ العاصمة الخرطوم ظلت بمنأى عن هذه التحركات.

وأطلق المتظاهرون على الاحتجاجات، اسم “ثورة الجياع”، حيث ردّدوا هتافات مثل “الشعب يريد إسقاط النظام” وغيرها من الشعارات التي عبّروا فيها عن عدم رضاهم عن الأوضاع الاقتصادية في السودان.

عطبرة والدورس ..

مهد الكفاح طوعوا الحديد ..

فما بالك بالكيزان ؟

عطبرة يا أُم الشباب العامل.

هتاف واحد : “الشعب يريد”. #مدن_السودان_تنتفض pic.twitter.com/Xt6HNLSnmp — KHALID © (@Khalid__hrd) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨

وقالت تقارير سودانية، إن المحتجين الغاضبين، أحرقوا مقر المؤتمر الوطني، “الحزب الحاكم” في مدينة عطبرة، شمال البلاد، وكانوا في طريقهم لمباني السلطات المحلية، لكن الشرطة منعتهم من الوصول إليها، وعمل الجيش والشرطة على تأمين بعض المرافق الحيوية كالميناء البري وغيرها، ولم تتدخل الشرطة لفض المحتجين أو اعتقالهم باستثناء إلقاء بعض القنابل المسيلة للدموع.

من يصدق أن المتظاهرين يخربوا ممتلكاتهم بأنفسهم فهو واهم. هم يعلمون أنها لهم قبل أن تكون للصوص. النظام و سدنته المندسين هم من يحاولون التخريب و إلقاء التُهم فى محاولة يائسة لوقف التظاهر. أما دور الكيزان فهى رمز للطاغية و أعوانه. #مدن_السودان_تنتفض#منبر_المغردين_السودانيين pic.twitter.com/ayvvoDkl9M — Khalid Taha (@KhalidmeTaha) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨

اللهم ان اهلنا في عطبره قد خرجوا يطلبون العدل و انت العدل اللهم انا استودعناك اهلنا فاحفظهم بما تحفظ به الصالحين من عبادك

#مدن_السودان_تنتفض pic.twitter.com/1304nDQfmM — Omda Dosany (@OmdaDosany) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨

وبحسب موقع “سودان تربيون”، فإن مدينة عطبرة لم تشهد منذ سنوات بعيدة هذا المستوى من الاحتجاج المنظم الذي عمّ كل أحياء المدينة بعد أن بدأ بخروج طلاب مراحل الأساس والثانوي صباحًا متوجهين إلى كلية الهندسة وبعدها إلى السوق حيث انضم إليهم العشرات، وتفرّع بعدها التجمع بتوجه بعض المتظاهرين إلى حي الداخلة وآخرين إلى الميناء البري.

ووجدت الاحتجاجات رواجًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لاستمرارها بالضغط على الحكومة بهدف السيطرة على غلاء الأسعار، حيث رصدت مقاطع فيديو وصور، مئات الأشخاص وهم يهتفون ضد النظام الحاكم والمطالبة برحيله.

وشهد وسم “مدن السودان تنتفض” الذي كان شرارة الاحتجاجات الأولى، رواجًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعم من بعض المشاهير والإعلاميّين السودانيّين والنشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.