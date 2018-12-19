شاهد بالفيديو .. لحظة طرد النواب العرب من الكنيست الإسرائيلي

طرد رئيس الجلسة في الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، نوابًا عربًا من القائمة المشتركة، ومنهم النائب أحمد الطيبي، وجمال زحالقة، ومسعود غنايم؛ لاعتراضهم على قانون طرد عائلات منفذي العمليات.

وعلق الطيبي على القانون بالصراخ وسط الكنيست بالقول: “هذا قانون مجرمي حرب، بإمكانكم أن تقتلوا أو تحرقوا الأولاد أو أن تبعدوا العائلات، ولكن لا يمكنكم هزيمة الشعب الفلسطيني أبدًا”.

وكان الكنيست قد صادق اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات بأغلبية 69 مؤيدًا مقابل 38 معارضًا.

وقد أعرب النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي عن رفضهم الشديد لإقرار قانون طرد عائلات منفذي العمليات؛ لما يمثله هذا القانون من ظلم وإجحاف بحق الأهالي.