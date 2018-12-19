“درع الجنوب”.. عملية أمنية للجيش الإسرائيلي لمواجهة أنفاق غزة

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي سيقوم بعملية “درع الجنوب” الأمنية-على امتداد الحدود مع قطاع غزة-تزامناً مع عملية “درع الشمال” على الحدود مع لبنان.

ووفقاً للصحيفة الإسرائيلية، فإن العملية الأمنية ستكون ضد أنفاق حركة حماس الممتدة داخل الأراضي المحتلة، بهدف اكتشافها وتدميرها، في نفس الطريقة والتقنية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي بعملية “درع الشمال”، ضد أنفاق جماعة حزب الله اللبنانية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد قالت إن المستوطنين الذين يسكنون غلاف قطاع غزة، يشتكون من أصواتٍ قد تكون ناتجة عن أعمالِ حفر تحت منازلهم، المحاذية للسياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

ويشهد السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، أعمال أمنية مكوكية للجيش الإسرائيلي، بهدف تحصين الحدود، من خلال كاميرات مراقبة وأسلاك الكترونية، وجدر سفلية وعلوية، بهدف منع تسلل الفلسطينيين من فوق الأرض ومن تحتها، ضمن خطة أمنية أعلن عنها الجيش الإسرائيلي في الفترة الماضية.