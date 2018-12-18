بالفيديو.. مشادة حادة داخل مجلس النواب الأردني

نشبت مشادة كلامية حادة بين عدد من النواب، خلال جلسة لمجلس النواب الأردني، كادت أن تصل إلى عراك بالأيدي، وذلك على خلفية مطالبة النائب يحيى السعود، بمحاسبة بعض المحتجين على الدوار الرابع، في العاصمة عمان.

وأظهر مقطع فيديو مشادة وتلاسنًا بين 3 نواب، خلال كلمة ألقاها الناب السعود.

وقال السعود: “أطالب الحكومة بأن تضرب بيد من حديد، كل من تسول له نفسه بالتطاول من حراكيي (متظاهري) الرابع”.

لكن النائب صداح الحباشنة قاطعه قائلًا: “الحراكيون أحرار، ويجب أن نحترمهم”.

وأضاف الحباشنة: “تحية إكبار لأحرار الدوار الرابع”، ليتدخل بدوره النائب زيد الشوابكة، منددًا بمقاطعة الحباشنة والسعود.

وعلا صوت الشوابكة، الذي أيد ما طالب به السعود، من محاسبة من وصفهم بـ”المسيئين” على الدوار الرابع.

وكانت فعاليات شعبية في الأردن نفذت، أواخر الأسبوع الماضي، وقفات احتجاجية بالقرب من مقر الحكومة، بعد أيام من إقرار قانون ضريبة الدخل المعدل بصورته النهائية ونشره بالجريدة الرسمية.

وأثار مشروع القانون قبل التعديل، في مايو/ أيار الماضي، موجة احتجاجات عارمة في البلاد، استمرت لنحو 8 أيام متتالية على مقربة من مقر الحكومة بوسط العاصمة، دفعت رئيس الحكومة السابق هاني الملقي لتقديم استقالته، وكُلف عمر الرزاز خلفًا له.