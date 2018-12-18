البرلمان العراقي يصوت على بقية التشكيلة الحكومية في “جلسة الحسم”

يصوت البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء، على ما تبقى من تشكيلة حكومة عادل عبدالمهدي، وفق ما أعلن مجلس النواب.

وذكر بيان صدر عن المجلس مساء أمس أن “جلسة اليوم التي ستعقد في الساعة الثانية عشر ظهرًا ستتضمن عرض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بقية الوزراء غير المصوّت عليهم لمنحهم الثقة”.

وأضاف البيان، أنه “سيتم استكمال التصويت على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، واستكمال التصويت على التشكيلة الوزارية”.

وقبل ساعات على عقد جلسة الحسم، وجه رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي رسالة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تضمنت عدة حلول لحسم مسألة الوزارات المتبقية من الكابينة الحكومية الجديدة.

واقترح عبدالمهدي في رسالته، تمرير 6 وزارات، وإبقاء وزراتي الداخلية والدفاع لحين حسم الخلافات الدائرة بشأنهما، أو ترك مسألة ترشيح الوزراء له، أو تقديم الكتل مرشحين ويحق له الاعتراض.

وبقيت 8 وزارات لم تحسم لغاية الآن منذ تمرير 14 وزارة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بسبب الخلافات الدائرة حولها، خاصة وزارتي الداخلية والدفاع.

وشهدت ليلة أمس حراكًا سياسيًا مكثفًا ولقاءات موسعة بين عدد من السياسيين وزعماء الكتل لبحث إنهاء الأزمة السياسية التي يمر بها العراق.

واجتمع عبدالمهدي بزعيم تحالف الإصلاح والإعمار عمار الحكيم، وبحث معه مسألة استكمال تشكيل الحكومة، وضرورة اختيار شخصيات كفؤة ونزيهة قادرة على تحقيق ما يصبو إليه أبناء الشعب بحسب بيان صدر عن مكتب الحكيم.

والتقى زعيم تحالف النصر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بالقيادي في ائتلاف الوطنية سليم الجبوري، وناقشا جهود تعزيز البيئة السياسية الصحيحة والابتعاد عن الخلافات والتقاطعات.