برلماني عراقي يحذر من “البيع والمتاجرة” بوظائف وزارة التربية

حذّر النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن كريم الكعبي، من “البيع والمتاجرة” في الدرجات الوظيفية التي أطلقت عبر مديريات التربية في بغداد والمحافظات، مطالبًا بمتابعة ملف التعيينات في مديريات التربية من قبل أعضاء مجلس النواب.

جاء ذلك خلال ترؤس الكعبي اجتماعًا، يوم الإثنين، مع مدراء تربية الرصافة والكرخ في بغداد، بحضور عدد من نواب المنطقة، وفقًا للبيان الصادر عن المكتب الإعلامي للكعبي.

وناقش الاجتماع، بحسب البيان، “سبل التوزيع العادل للدرجات الوظيفية المخصصة للتربية، والوقوف على حقيقة بيعها من قبل الفاسدين وضعاف النفوس”.

وشدد الكعبي “على ضرورة إبعاد موضوع التعيينات عن الضغوط والمحسوبية والاستغلال الوظيفي، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات الرادعة في هذا الخصوص”.

وطالب “بمتابعة ملف التعيينات في مديريات التربية من قبل أعضاء مجلس النواب، فضلًا عن مراقبة الإجراءات المتبعة في التقديم”، مشيرًا إلى “أهمية التنسيق المباشر بين النواب المعنيين والمديريات المذكورة بشأن شبهات الفساد من أية جهة كانت”.

ودعا الكعبي “إلى وجوب تشكيل لجنة لمراقبة آلية التقديم للمواطنين المتقدمين على التعيين، والتأكيد على استيعاب ذوي الاستحقاق منهم سواء في المناطق النائية أو المركز، وضمان العدالة في توزيع الدرجات”، مؤكدًا على اتخاذ جميع الإجراءات الرادعة لكل المخالفين”.

وحذّرت تقارير إعلامية خلال الأيام الماضية من عمليات بيع وشراء للدرجات الوظيفية المخصصة لوزارة التربية العراقية.