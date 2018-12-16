“الشاباك” يحاول إسقاط الفلسطينيات في “الشباك”

حذرت أجهزة الأمن الفلسطينية في غزة من محاولة إسقاط “الشاباك الإسرائيلي” للفلسطينيات عبر مجموعاتٍ نسائية.

ودعت أجهزة الأمن الفلسطينيات للحذر في التعامل مع الحسابات الوهمية.

وأوضحت أجهزة الأمن أنه بعد عدد من الحوادث التي اكتشفت فيها فتيات أنهن يتعاملن مع حسابات وهمية تم التأكد من أن مالكي الحسابات ضباط صهاينة.

وأشارت إلى أن الحسابات الصهيونية تنتحل شخصيات ذات طابع ديني ووطني وتتعمق في نقاشات جدية دفاعًا عن المقاومة بهدف رصد ردات الفعل.

وقالت:” وحدتا 2800 و9000 التابعتان لجهاز الشباك تستخدمان هذه الحسابات لرصد الفتيات اللواتي يتمتعن بحس عال للمقاومة أو على علاقة قرابة بأحد المستهدفين لقوات الاحتلال”.

وأفادت الأجهزة الأمنية بأن بعض الحسابات تحاول بناء علاقات ثقة مع الفتيات ومحاولة استدراجهن للتعاون المباشر واختراق أجهزة الهاتف للبحث عن معلومات قد تساعد في ابتزاز الفتيات.